С мая текущего года будут запущены пассажирские поезда по маршруту Ташкент-Иссык-Куль

Директор «Кыргыз темир жолу» в Киргизии Василий Дашков провёл встречу с председателем правления АО «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдином Хасиловым, в ходе которой были обсуждены вопросы продвижения реализации проекта по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и возобновления курсирования пассажирского поезда сообщением Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Кроме того, стороны обсудили установление прямой диспетчерской связи между Единым диспетчерским центром АО «Узбекистон темир йуллари» и поездным диспетчером станции Джалал-Абад на территории кыргызских железных дорог, а также другие актуальные вопросы.

Таким образом, по результатам переговоров, в мае текущего года планируется возобновить курсирование пассажирского поезда по маршруту Ташкент — Иссык-куль — Ташкент.

Планируется, что состав будет ходить раз в неделю на протяжении пяти месяцев. Напомним, что работа пассажирских поездов была приостановлена в связи с распространением коронавируса в мире.