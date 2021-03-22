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Туркменистан расширит изучение земной поверхности из космоса

Туркменистан расширит изучение земной поверхности из космосаТуркменские специалисты намерены расширить изучение земной поверхности из космоса. Данный процесс будет реализован посредством использования новой технологической и коммуникационной базы. Об этом в рамках совещания кабмина президенту Гурбангулы Бердымухамедову 19 марта доложил вице-премьер Байрамгельды Овезов, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Чиновник представил на рассмотрение лидера страны предложение о разработке проекта документа о структуре комиссии по координации национальной системы по мониторингу поверхности Земли, которая будет функционировать при правительстве.

Овезов отметил, что туркменские эксперты проанализировали возможности более глубокого изучения Земли из космоса. Особое внимание было уделено вопросам подготовки соответствующих кадров. По словам вице-премьера, процесс будет реализован в рамках задач по расширению спутниковой связи.

Президент поручил госслужащему уделить особое внимание подготовке к запуску второго туркменского спутника Türkmen Älem 52°E. Бердымухамедов также распорядился на полную мощность использовать запущенный в 2015 году первый национальный спутник.


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