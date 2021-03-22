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Жители иностранных государств ознакомились с культурой и традициями Туркменистана

  • 22.03.2021, 13:49,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Жители иностранных государств ознакомились с культурой и традициями ТуркменистанаВ Казани 21 марта туркменские представители участвовали в торжественном мероприятии, которое было посвящено светлому празднику Новруз, сообщает информагентство «Туркменистан: Золотой век».

При содействии туркменского генкосульства в Казани была организована торжественная выставка, на которой посетители с удовольствием и восторгом совершили экскурсию в историю, а также ознакомились с древними и современными ценностями туркмен, эстетикой различных обрядов.

Особый интерес у иностранцев вызвали изделия декоративно-прикладного искусства туркменского народа. Главное место на выставке занимали труды руководителя туркменского государства.

Помимо этого, гости выставки могли продегустировать наилучшие туркменские блюда, одним из которых является традиционный плов. Он вошёл в топ-3 самых вкусных блюд данного мероприятия.

Своеобразие народного фольклора, классические и современные мелодии были представлены студентами вузов города. В завершение, они от души станцевали традиционный танец куштдепди.

Кроме того, в Бухаресте открыла свои двери выставка, посвящённая Новруз байрам, в рамках которого прошёл концерт, где были представлены музыкальные традиции Туркменистана, в частности, искусство музыкантов-бахши.Жители иностранных государств ознакомились с культурой и традициями Туркменистана

Жители Румынии остались в восторге от неповторимых ковровых изделий, образцов национальных тканей и ручной вышивки, искусных произведений ювелиров, сувенирной продукции. В книжном разделе были размещены работы Гурбангулы Бердымухамедова.

Напоминаем, что в столице и во всех велаятах страны широко и грандиозно отмечается светлый праздник весны.


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