Жители иностранных государств ознакомились с культурой и традициями Туркменистана

В Казани 21 марта туркменские представители участвовали в торжественном мероприятии, которое было посвящено светлому празднику Новруз, сообщает информагентство «Туркменистан: Золотой век».

При содействии туркменского генкосульства в Казани была организована торжественная выставка, на которой посетители с удовольствием и восторгом совершили экскурсию в историю, а также ознакомились с древними и современными ценностями туркмен, эстетикой различных обрядов.

Особый интерес у иностранцев вызвали изделия декоративно-прикладного искусства туркменского народа. Главное место на выставке занимали труды руководителя туркменского государства. Помимо этого, гости выставки могли продегустировать наилучшие туркменские блюда, одним из которых является традиционный плов. Он вошёл в топ-3 самых вкусных блюд данного мероприятия.

Своеобразие народного фольклора, классические и современные мелодии были представлены студентами вузов города. В завершение, они от души станцевали традиционный танец куштдепди.

Кроме того, в Бухаресте открыла свои двери выставка, посвящённая Новруз байрам, в рамках которого прошёл концерт, где были представлены музыкальные традиции Туркменистана, в частности, искусство музыкантов-бахши.

Жители Румынии остались в восторге от неповторимых ковровых изделий, образцов национальных тканей и ручной вышивки, искусных произведений ювелиров, сувенирной продукции. В книжном разделе были размещены работы Гурбангулы Бердымухамедова.

Напоминаем, что в столице и во всех велаятах страны широко и грандиозно отмечается светлый праздник весны.