﻿ У генерального примара Кишинёва на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 18:49 – Казахстан в текущем году обеспечил себя лекарственными средствами на 97% 
  • 09:14 – Армения и Уругвай готовы расширять сотрудничество в различных направлениях 
  • 16:38 – Туркменистан сохранил своё лидерство по поставкам газа в Китай 
  • 09:14 – Армения и Уругвай готовы расширять сотрудничество в различных направлениях 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

У генерального примара Кишинёва на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония

  • 22.03.2021, 12:39,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

У генерального примара Кишинёва на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмонияГлава управления социальной помощи и здравоохранения в Молдове Татьяна Бучарски 22 марта приняла участие в оперативном заседании примэрии Кишинёва, где сообщила, что эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Коронавирусной инфекцией в общей сложности были поражены 95 тысяч жителей города. Об этом сообщает пресс-служба примэрии Кишинёва.

Отмечается, что в настоящее время, по данным муниципальных служб, 1360 пациентов с коронавирусом были госпитализированы в муниципальные медицинские учреждения.

По словам Бучарски, количество серьезных и очень серьезных случаев растет. Было зарегистрировано 62 очень тяжелых случая протекания заболевания, 614 тяжелых случаев и 672 случая средней тяжести.

Кроме того, на заседании генеральный примар Кишинева Ион Чебан проинформировал подчинённых о том, что на фоне коронавирусной инфекции у него развилась двусторонняя пневмония.

Глава городской администрации сообщил, что для мониторинга своего состояния использует систему JIRA с передачей данных медикам в режиме онлайн.


  •   Просмотров Сегодня: 41

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Власти Молдовы бьют тревогу и-за ежедневного увеличения числа заражённых коронавирусом лиц
    » В Армении существенно сократилось число выявленных случаев коронавируса
    » В Республике Таджикистан не осталось больных коронавирусом
    » Глава Молдовы обсудил с примаром вопросы, имеющие важное значение для Кишинёва
    » Коронавирус в Азербайджане остановить уже невозможно | более 77000 фактов заражения коронавирусной инфекцией
    » Президент Молдовы отметил необходимость обновления автобусов в столице
    » Молдавские медики столичных больниц будут бесплатно проверяться на наличие COVID-19
    » Примар Кишинёва отказался выполнить требование водителей об увеличении тарифа за проезд
    » У мэра Кишинёва появились три заместителя
    » За минувшие сутки в Армении произошло 8 ДТП: трое погибших
    » За минувшие сутки в Армении произошло 6 ДТП: 10 пострадавших
    » За минувшие сутки в Армении произошло 6 ДТП: 10 пострадавших
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Казахстан в текущем году обеспечил себя лекарственными средствами на 97%

    • 18:49
    • 41
    • 0

    Лавров назвал партнёрство КНР и РФ во время пандемии примером для подражания

    • 17:24
    • 50
    • 0

    Туркменистан сохранил своё лидерство по поставкам газа в Китай

    • 16:38
    • 47
    • 0

    Глава правительства Армении представил нового начальника Генштаба Вооружённых Сил

    • 15:48
    • 46
    • 0

    Жители иностранных государств ознакомились с культурой и традициями Туркменистана

    • 13:49
    • 38
    • 0

    У генерального примара Кишинёва на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония

    • 12:39
    • 41
    • 0

    Туркменистан расширит изучение земной поверхности из космоса

    • 11:38
    • 66
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64358
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59383
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56142
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52501
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47674
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41830
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40311
    • 0

    В Туркменистане весенний шторм сорвал крыши – всё уже восстановили

    • 10:36
    • 40
    • 0

    Минздрав Киргизии выступает за сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий

    • 10:48
    • 39
    • 0

    Глава правительства Армении представил нового начальника Генштаба Вооружённых Сил

    • 15:48
    • 46
    • 0

    Казахстан в текущем году обеспечил себя лекарственными средствами на 97%

    • 18:49
    • 41
    • 0

    Лавров назвал партнёрство КНР и РФ во время пандемии примером для подражания

    • 17:24
    • 50
    • 0

    Туркменистан сохранил своё лидерство по поставкам газа в Китай

    • 16:38
    • 47
    • 0

    У генерального примара Кишинёва на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония

    • 12:39
    • 41
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА