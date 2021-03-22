У генерального примара Кишинёва на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония

Глава управления социальной помощи и здравоохранения в Молдове Татьяна Бучарски 22 марта приняла участие в оперативном заседании примэрии Кишинёва, где сообщила, что эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Коронавирусной инфекцией в общей сложности были поражены 95 тысяч жителей города. Об этом сообщает пресс-служба примэрии Кишинёва.

Отмечается, что в настоящее время, по данным муниципальных служб, 1360 пациентов с коронавирусом были госпитализированы в муниципальные медицинские учреждения.

По словам Бучарски, количество серьезных и очень серьезных случаев растет. Было зарегистрировано 62 очень тяжелых случая протекания заболевания, 614 тяжелых случаев и 672 случая средней тяжести.

Кроме того, на заседании генеральный примар Кишинева Ион Чебан проинформировал подчинённых о том, что на фоне коронавирусной инфекции у него развилась двусторонняя пневмония.

Глава городской администрации сообщил, что для мониторинга своего состояния использует систему JIRA с передачей данных медикам в режиме онлайн.