Туркменистан сохранил своё лидерство по поставкам газа в Китай

С начала текущего года Туркменистан занял первое место по поставкам энергетического сырья в Китай. Из государства было экспортировано более 2 тысяч млрд. кубов «голубого топлива», сообщает информгруппа Интерфакс.

В общей сложности в январе 2021 года в Поднебесную было поставлено 4 млрд. 685 млн. кубометров газа, большая часть из которых выпали на долю туркменского государства. Россия поставила 916 млн. кубометров, Мьянма — 357 млн., Казахстан — 319 млн. и узбекская республика — 307 млн.

По представленной информации Интерфакса, стало известно, что по объёму поставок среди экспортёров в Китай Россия занимает 2 место после Туркменистана.

Энергетическое сырьё, поставляемое Туркменистаном, с начала 2021 года стало одним из дорогих на газовом рынке Китая. В январе страна получала за свой газ по 187 долларов за тысячи кубометров, Казахстан — 162 доллара, Узбекистан — 151 доллара. У Мьянма Китай покупает газ по 352 доллара за тысячу кубов. А самый дешёвый газ республика покупает у России— до 118,5 долларов за 1000 кубометров.

На территории стран Северо-Восточной Азии в декабре и январе прошло сильнейшее похолодание. Из-за этого природного явления цена на энергоресурсов возросла в несколько раз, приведя к росту цен на «голубое топливо» по всей земле. Так, в Европейских странах в январе средняя цена составляла 257 долларов за 1000 кубов.

Напоминаем, что в октябре 2020 года Туркменистан сохранил лидерство по поставкам газа в КНР. Кроме того, ранее представители обеих стран договорились увеличить объёмы поставляемого сырья.