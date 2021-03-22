Лавров назвал партнёрство КНР и РФ во время пандемии примером для подражания

РФ и КНР тесно сотрудничали в борьбе с коронавирусом с первых новостей о его возникновении, такие взаимоотношения служат примером для подражания в формировании связей, сказал глава МИД Сергей Лавров в интервью СМИ Китая.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что РФ и КНР в прошедшем году в пределах перекрёстных Годов научно-технического и инновационного партнёрства провели ряд действий по взаимному обмену опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

─ Тут же была проявлена взаимопомощь: мы оказывали содействие нашим китайским друзьям, затем они помогали Российской Федерации. Еще раз подчеркну: это пример для подражания для любых стран, когда они выстраивают отношения между собой, ─ заявил Сергей Лавров.

Общее количество мероприятий, проведённых за 2020 год в пределах текущих перекрёстных годов, достигло 500, более всего в формате видеоконференций. А на текущий 2021 год намечается ещё примерно 500 мероприятий.

Руководитель внешнеполитического аппарата рассчитывает на отступление коронавируса, и значимые встречи можно будет устроить в очном режиме.

Глава МИД напомнил, что обычай реализации перекрёстных годов стартовал 15 лет назад, с того времени прошли Годы русского и китайского языков, Годы молодёжных обменов, Годы туризма.

Лавров ассоциировал данный обычай с уровнем взаимоотношений стран, вызывающий только положительные характеристики у всех объективных наблюдателей.

Напомним, что председатель прибыл в КНР для переговоров с главой МИД Китая Ван И, который пройдёт 23 марта 2021 года.