Казахстан в текущем году обеспечил себя лекарственными средствами на 97%

Глава казахстанской компании «СК-Фармация» Ерхат Искалиев 20 марта сообщил, что на 2021 год уже закуплено 97% позиций по всему лекарственному перечню требований. Сейчас осталось всего 73 позиции из 1300. Не докупленные наименования не входят в разряд проблемных препаратов, и по ним найдена взаимозаменяемость, сообщает пресс-служба правительства РК.

По информации фармацевта, автоматизированный аукцион в процессе закупочных процедур способствовал экономии почти 32 миллиардов тенге. В этих целях «СК-Фармация» изучила международный опыт проведения электронных конкурсов. Человеческий фактор почти полностью снят.

Искалиев дополнил, что они сотрудничают с компанией минфина — «Центром электронной коммерции». Помимо этого, использование электронной системы ведения дел и взаиморасчётов, позволило правлению компании сэкономить расходы на административные меры, аренду помещений и логистику.

Председатель правления подчеркнул, что бизнес, как и все другие сферы должен оптимизироваться. В нашем случае это аукционы и тендера, процесс автоматизации позволяет экономить определённые средства, уточнил Искалиев.

Также глава «СК Фармация» отметил, что Антикоррупционной службой в организации был проведён внешний анализ.