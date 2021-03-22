Глава правительства Армении представил нового начальника Генштаба Вооружённых Сил

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 марта посетил министерство обороны, где познакомил новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна с высшим офицерским составом Вооруженных сил. В ходе своего выступления Пашинян выразил уверенность в том, что новый глава генштаба продолжит свою прерванную работу на таком же высоком уровне, на каком он её ранее начинал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Глава правительства напомнил, что во время нагорно-карабахской войны он пригласил Давтяна в Сюник для содействия в организации самообороны области.

Таким образом, Давтян, будучи отставным военным, весь этот период так или иначе был вовлечен в государственную службу.

Пашинян выразил надежду, что проблемы, с которыми пришлось столкнуться Армении, удастся решить в короткие сроки.

Стоит напомнить, что с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года Артак Давтян уже занимал должность главы Генштаба ВС. Он был уволен за организацию свадьбы сына во время коронавирусного локдауна.