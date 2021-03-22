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Минздрав Киргизии выступает за сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий

  • 22.03.2021, 10:48,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Минздрав Киргизии выступает за сохранение ограничений на проведение массовых мероприятийПервый вице-премьер-министр Артём Новиков провел очередное заседание республиканского оперативного штаба, в ходе которого отметил, что в последние дни наблюдается динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Несмотря на наличие более  50% коечного фонда и резервных мест Новиков поручил не расслабляться. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Он отметил важность перепрофилирования медицинских учреждений на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

В свою очередь, представители минздрава указали на то, что сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий, усиление масочного режима в общественных местах и местах скопления людей, соблюдение гражданами правил социального дистанцирования чрезвычайно важно.

Новиков при этом подчеркнул, что медицинские учреждения страны на всех уровнях должны быть полностью готовыми к возможному увеличению числа пациентов с эпидемией коронавируса.

Напомним, что за последнюю неделю в Кыргызстане снова наблюдается рост количества инфицированных коронавирусом случаев.


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