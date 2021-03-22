Минздрав Киргизии выступает за сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий

Первый вице-премьер-министр Артём Новиков провел очередное заседание республиканского оперативного штаба, в ходе которого отметил, что в последние дни наблюдается динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Несмотря на наличие более 50% коечного фонда и резервных мест Новиков поручил не расслабляться. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Он отметил важность перепрофилирования медицинских учреждений на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

В свою очередь, представители минздрава указали на то, что сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий, усиление масочного режима в общественных местах и местах скопления людей, соблюдение гражданами правил социального дистанцирования чрезвычайно важно.

Новиков при этом подчеркнул, что медицинские учреждения страны на всех уровнях должны быть полностью готовыми к возможному увеличению числа пациентов с эпидемией коронавируса.

Напомним, что за последнюю неделю в Кыргызстане снова наблюдается рост количества инфицированных коронавирусом случаев.