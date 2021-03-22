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В Туркменистане весенний шторм сорвал крыши – всё уже восстановили

  • 22.03.2021, 10:36,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Туркменистане весенний шторм сорвал крыши – всё уже восстановилиВ Лебапском велаяте 19 марта в течении почти двух часов бушевал сильный северо-западный ветер. Местами порывы которого достигали 22 м/с. Более 15 жилых домов, нескольких школ и детских садов полностью или частично остались без кровли. На 22 марта все последствия стихии полностью восстановлены, хорошо поработали городские службы, сообщает сайта CentralAsia.news.

Корреспондент издания побеседовал с жителем города  Туркменабад Ихтияром Бабаниязовым. Его дом тоже пострадал во время ветра, снесло часть крыши. Специальные бригады хякимлика и коммунальных служб провели восстановительные работы. Крыша дома теперь как новая.

Ремонтные работы провели и по восстановлению крыши одного из корпусов городской средней школы № 6. Как сообщает издание работы по ликвидации последствий ветра в центре города окончены, оказывается помощь частным домовладельцам.

Однако следует отметить, что метеослужба распространила сообщение о возможном сильном ветре в середине недели. Городские службы приведены в состоянии готовности.

Напомним, о сильном ветре и последствиях сообщал сайт Gundogar-news, уже в первые часы после стихии в городе было полностью восстановлено электро- и водоснабжение.


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