Лукашенко не позволил «раскроить» кожевенное производство в Гатово

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 марта в Минском районе в Гатово посетил «Минское производственное кожевенное объединение». Несколько лет назад завод был практически полностью модернизирован, но это не принесло ожидаемых результатов, президент лично приехал сюда, чтобы разобраться в причинах. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Лукашенко.

После знакомства с технологическим процессом, глава государства провёл здесь же рабочее совещание. Президент отметил, что пришло время отвечать, почему ни одно из поручений не выполнено.

Президент, выслушав мнения и объяснения производственников в загвоздках развития, поручил исполнительному госоргану выделить предприятию 9 миллионов белорусских рублей для покрытия долгов перед мясокомбинатами за поставку шкур. Дополнительно, белорусский лидер распорядился вложить в строительство очистных сооружений для завода 2,5 миллионов долларов. Без решения этой проблемы производство, являющееся стратегическим вектором экономики, не будет нормально функционировать, подчеркнул президент. Однако президент предупредил, что прибудет сюда через год, и самостоятельно всё проверит.

Касаясь предложения правительства о приватизации комбината, Лукашенко напомнил, что прежде надо спросить у рабочих хотят ли они этого, а после и у местных органов власти. Работники завода коллективным голосованием выразились против продажи, а территориальная администрация ввиду некоторых замечаний не одобрила этот проект. Предложение было аннулировано.