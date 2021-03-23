В Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекции

Таджикский лидер Эмомали Рахмон 22 марта подписал правительственное распоряжение относительно старта вакцинации граждан от коронавируса. В рамках постановления иммунизация должна была начаться в тот же день. В первую очередь привиты будут представители уязвимых групп населения, сообщает пресс-служба президента.

В группу населения, которая получит прививку первой, входят медработники, граждане старше 60 лет, люди с неинфекционными хроническими заболеваниями, сотрудники стратегических отраслей экономики.

В качестве вакцины на первых этапах будет использоваться медпрепарат AstraZeneca. Прививки будут делаться два раза с интервалом от 8 до 12 недель.

Рахмон поручил минздраву обеспечить медучреждения городов и районов необходимым количеством доз вакцины, а также довести до сведения представителей местных исполнительных органов план мероприятий по иммунизации.

Президент распорядился начать пропаганду важности получения вакцины от коронавируса на местном телевидении, в мечетях, церквях и других религиозных учреждениях.