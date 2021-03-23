﻿ В Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекции » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 20:05 – Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу 
  • 17:30 – Баку не допустит развитие Грузии | Грузия обречена быть проходным двором Азербайджана 
  • 17:30 – Баку не допустит развитие Грузии | Грузия обречена быть проходным двором Азербайджана 
  • 20:05 – Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекции

В Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекцииТаджикский лидер Эмомали Рахмон 22 марта подписал правительственное распоряжение относительно старта вакцинации граждан от коронавируса. В рамках постановления иммунизация должна была начаться в тот же день. В первую очередь привиты будут представители уязвимых групп населения, сообщает пресс-служба президента.

В группу населения, которая получит прививку первой, входят медработники, граждане старше 60 лет, люди с неинфекционными хроническими заболеваниями, сотрудники стратегических отраслей экономики.

В качестве вакцины на первых этапах будет использоваться медпрепарат AstraZeneca. Прививки будут делаться два раза с интервалом от 8 до 12 недель.

Рахмон поручил минздраву обеспечить медучреждения городов и районов необходимым количеством доз вакцины, а также довести до сведения представителей местных исполнительных органов план мероприятий по иммунизации.

Президент распорядился начать пропаганду важности получения вакцины от коронавируса на местном телевидении, в мечетях, церквях и других религиозных учреждениях.


  •   Просмотров Сегодня: 85

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Власти Республики Таджикистан не откажутся от вакцины AstraZeneca
    » В Душанбе доставлена первая партия вакцины от коронавируса
    » Узбекистан планирует бесплатно вакцинировать 4 миллиона человека
    » Глава парламента попросила правительство срочно закупить миллион доз коронавирусных вакцин
    » В Украине началась вакцинация от коронавируса
    » Президент Узбекистана поручил ускорить процесс вакцинации населения
    » В Нагорном Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от коронавируса
    » Украинский лидер обещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в стране
    » В марте этого года в Армению поступит британская вакцина от коронавируса
    » В Украине разработали нацплан вакцинации от коронавируса
    » Минздрав Туркменистана продолжит вакцинацию населения
    » Работу таджикских учёных Рахмон назвал неэффективной
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу

    • 20:05
    • 63
    • 0

    Баку не допустит развитие Грузии | Грузия обречена быть проходным двором Азербайджана

    • 17:30
    • 88
    • 0

    Лукашенко не позволил «раскроить» кожевенное производство в Гатово

    • 15:03
    • 87
    • 0

    Владимир Путин вакцинируется 23 марта

    • 14:55
    • 69
    • 0

    Президент Туркменистана написал стих про Ашхабад после рождения жеребёнка

    • 11:45
    • 74
    • 0

    В Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекции

    • 10:56
    • 85
    • 0

    Лукашенко: Пока мы приходим к святыням Беларуси, мы – люди!

    • 10:38
    • 88
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64391
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59410
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56196
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52518
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47689
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41874
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40332
    • 0

    Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу

    • 20:05
    • 63
    • 0

    Баку не допустит развитие Грузии | Грузия обречена быть проходным двором Азербайджана

    • 17:30
    • 88
    • 0

    Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии по случаю Навруза

    • 09:37
    • 81
    • 0

    Лукашенко: Пока мы приходим к святыням Беларуси, мы – люди!

    • 10:38
    • 88
    • 0

    Президент Туркменистана написал стих про Ашхабад после рождения жеребёнка

    • 11:45
    • 74
    • 0

    Владимир Путин вакцинируется 23 марта

    • 14:55
    • 69
    • 0

    В Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекции

    • 10:56
    • 85
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА