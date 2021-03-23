Владимир Путин вакцинируется 23 марта

Глава России Владимир Путин 22 марта провёл в онлайн-формате заседание по наращиванию объёмов изготовления российских вакцин и ходе вакцинации от коронавируса в стране. Президент заявил, что намерен вакцинироваться 23 марта, передаёт пресс-служба президента.

Путин отметил, что сегодня учёными России создаются множество вакцин от коронавирусной инфекции, из которых три уже зафиксированы в стране. «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» уже выпускаются фармацевтическими фирмами в крупных масштабах, а «КовиВак» подготавливают к введению в гражданский оборот.

─ В сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс задач по развёртыванию новых производственных мощностей, необходимых для изготовления вакцин, ─ добавил глава государства.

Президент также поблагодарил рабочих фармацевтических производств за их самоотверженный труд и подчеркнул, что их действенная работа помогла нормализовать обстоятельство с коронавирусом.

Также, особую роль в стабилизации сыграло осуществление широкого комплекса мероприятий по профилактике, включая и массовую вакцинацию населения.

В РФ первой дозой вакцинировались уже 6,3 млн граждан, из них 4,3 млн человек полностью вакцинированы.

Кроме того, лидер рассказал о заключённых договорах с зарубежными производителями на 700 млн человеко-доз за год. 22 марта был заключён договор с индийской фирмой на 100 млн человеко-доз.