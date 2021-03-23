Президент Туркменистана написал стих про Ашхабад после рождения жеребёнка

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 марта написал стихотворение про столицу, вдохновившись рождением жеребёнка у легендарного туркменского скакуна. Это было сделано в рамках визита главы государства в Ахалтекинский конный комплекс. Об этом сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

По прибытию на ипподром президенту сообщили о рождении первого жеребёнка у ахалтекинца по имени Акхан, который широко известен как в Туркменистане, так и во всём мире. Тренировкой скакуна занимался лично Бердымухамедов.

Глава государства повязал на шею жеребёнка аладжа, которая была сделана Огулабат эдже — матерью туркменского лидера. В честь празднования в этом году 140-й годовщины образования столицы Бердымухамедов назвал детёныша Ашхабадом.

Позже в рабочем кабинете на территории конного комплекса президент приступил к написанию последней части книги «Ашхабад». Вдохновившись рождением жеребёнка, он сочинил стихотворение «Мой белый город — Ашхабад», которое стало частью финальной главы труда.

Напомним, что Акхан в 2018 году поднявшись на дыбы, смог пройти дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды, обновив мировой рекорд в данной номинации.