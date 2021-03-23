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Лукашенко: Пока мы приходим к святыням Беларуси, мы – люди!

  • 23.03.2021, 10:38,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко: Пока мы приходим к святыням Беларуси, мы – люди!Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 марта почтил память жертв Хатынской трагедии, случившейся во времена Великой отечественной войны. Он принял участие во всебелорусском митинге-реквиеме «Лампада памяти», посвящённому 78 годовщине бесчеловечной расправе фашистов над мирными жителями. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства возложил цветы к мемориалу Непокорённого человека. После демонстрации художественной композиции прошла церемония возложения к Вечному огню. В рамках мероприятия, с участием представителей четырёх основных религиозных конфессий страны была вознесена молитва о мире.

Обращаясь к участникам памятного митинга, лидер страны подчеркнул, что белорусы никогда не забудут эти кровавые страницы истории прошедшей войны, никогда не простят жестокость и бесчинства врага на этой земле, народ всё это помнит, и в этом его сила.

Александр Лукашенко особо заострил внимание на величайшей значимости почитания памятников и национальных святынь. Он выразил благодарность всем участникам церемониала, несмотря на непогоду приехавших к историческому месту. Все мы должны помнить: пока мы приходим к святыням Беларуси, мы — люди, заключил руководитель республики.


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