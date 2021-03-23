Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии по случаю Навруза

В столице Республики Узбекистан 21 марта в комплексе «Humo Arena» прошло торжество ввиду весеннего праздника Навруз, где поучаствовал и президент страны Шавкат Мирзиёев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы лидера страны.

Мирзиёев искренне поздравил своих соотечественников с праздником и пожелал всего самого наилучшего.

Президент напомнил, что в 2020 году узбекистанцы не смогли отметить Навруз масштабными торжествами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

─ Тогда мы загадали, что в скором времени тревожные дни останутся позади и мы вместе с нашим народом отметим еще много праздников, проведем много сайилей. Сегодня эти мечты сбываются. В нашей прекрасной стране вновь царит праздничное настроение, начинаются радостные дни, ─ добавил лидер.

Шавкат Мирзиёев отметил, что угроза со стороны вируса ещё не устранена, и рано расслабляться, показывать безразличие и легкомыслие.

Глава государства заявил, что вечные дух и философия весеннего праздника гармонируют с идеей нового Узбекистана.

Подчёркнуто развитие работы, выполняемой во всех областях и регионах: возводятся новые жилища, современные производства, ведомства науки и культуры.

Особое значение придано решению вопросов всех слоёв населения, в первую очередь женщин и молодёжи.

Президент также поздравил все народы и зарубежных партнёров, празднующих праздник Навруз.