﻿ Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу

Грузинский эксперт Николоз Мжаванадзе бьёт тревогу! Азербайджан уничтожает исторические христианские памятники на своей территории.

Мжаванадзе опубликовал в Facebook два фото со следующим текстом:

"Сравните, это собор Святой Троицы 19 века, который в Закатале (Херети) превратили в туалет. А это мечеть, построенная в Марнеули в 2016 году.



После этого нас уверяют, что Азербайджан – наш друг”.



Отметим, что Алиев уже уничтожил все следы христианского, в частности, армянского присутствия на территории современного Азербайджана, а теперь взялся и за оккупированный Арцах, приказав стереть там все армянские письмена на памятниках архитектуры. Грузинские памятники же находятся в полностью бесхозном и заброшенном состоянии.

Несмотря на это, официальные лица Грузии никак не реагируют на откровенно враждебные действия Баку в отношении соседнего государства.

Напомним также, что Азербайджан уже оккупировал монастырский комплекс Давид-Гареджин на границе, введя на территорию комплекса свои войска.

Тем не менее, официальные лица Грузии никак не реагируют на откровенно враждебные действия Баку в отношении соседнего государства.