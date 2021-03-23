﻿ Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу


 
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Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу

 Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу
Грузинский эксперт Николоз Мжаванадзе бьёт тревогу! Азербайджан уничтожает исторические христианские памятники на своей территории.
Мжаванадзе опубликовал в Facebook два фото со следующим текстом:
"Сравните, это собор Святой Троицы 19 века, который в Закатале (Херети) превратили в туалет. А это мечеть, построенная в Марнеули в 2016 году.

После этого нас уверяют, что Азербайджан – наш друг”.

Отметим, что Алиев уже уничтожил все следы христианского, в частности, армянского присутствия на территории современного Азербайджана, а теперь взялся и за оккупированный Арцах, приказав стереть там все армянские письмена на памятниках архитектуры. Грузинские памятники же находятся в полностью бесхозном и заброшенном состоянии.
Несмотря на это, официальные лица Грузии никак не реагируют на откровенно враждебные действия Баку в отношении соседнего государства.
 
Напомним также, что Азербайджан уже оккупировал монастырский комплекс Давид-Гареджин на границе, введя на территорию комплекса свои войска.
Тем не менее, официальные лица Грузии никак не реагируют на откровенно враждебные действия Баку в отношении соседнего государства.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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