﻿ Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу

Грузинский эксперт Николоз Мжаванадзе бьёт тревогу! Азербайджан
уничтожает исторические христианские памятники на своей территории.
Мжаванадзе опубликовал в Facebook два фото со следующим текстом:
"Сравните, это собор Святой Троицы 19 века, который в Закатале
(Херети) превратили в туалет. А это мечеть, построенная в Марнеули в
2016 году.
После этого нас уверяют, что Азербайджан – наш друг”.
Отметим, что Алиев уже уничтожил все следы христианского, в
частности, армянского присутствия на территории современного
Азербайджана, а теперь взялся и за оккупированный Арцах, приказав
стереть там все армянские письмена на памятниках архитектуры. Грузинские
памятники же находятся в полностью бесхозном и заброшенном состоянии.
Несмотря на это, официальные лица Грузии никак не реагируют на
откровенно враждебные действия Баку в отношении соседнего государства.
Напомним также, что Азербайджан уже оккупировал монастырский комплекс
Давид-Гареджин на границе, введя на территорию комплекса свои войска.
Тем не менее, официальные лица Грузии никак не реагируют на откровенно
враждебные действия Баку в отношении соседнего государства.
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