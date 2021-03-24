﻿ В Бухаре прошла презентация фонда «Эль-Юрт Умиди» » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 17:08 – ЦБ России планирует изменить дизайн банкнот шести номиналов к 2025 году 
  • 20:05 – Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу 
  • 17:30 – Баку не допустит развитие Грузии | Грузия обречена быть проходным двором Азербайджана 
  • 16:47 – Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Бухаре прошла презентация фонда «Эль-Юрт Умиди»

  • 24.03.2021, 11:47,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Бухаре прошла презентация фонда «Эль-Юрт Умиди»В мэрии Бухары проходила презентация фонда «Эль-Юрт Умиди», посвящённая обучению молодых экспертов за границей и общению с соотечественниками. Участниками презентации стали профессора и преподаватели вузов, студенты, стипендиаты фонда, молодёжные президенты городских и районных студий и представители СМИ, передаёт информагентство «УзА».

Фонд «Эль-Юрт Умиди» заявляет о стипендиях для молодёжи для обучения в магистратуре и докторантуре в главных заграничных университетах и исследовательских центрах, а также участия в основных мировых программах стажировки и повышения квалификации. С помощью открытых стипендий фонд организовал 375 талантливых экспертов в 2018 и 605 экспертов в 2019 годах в таких странах как США, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Канада, Китай, Япония, Южная Корея, Россия и ещё свыше 20 стран мира.

Также, в этом году стипендии будут выделяться по 4 направлениям образования: исследования, здравоохранение, государственное управление, перспективные отрасли экономики: докторантура, магистратура, стажировки и повышение квалификации.

Фонд разработал систему проведения стипендиальных конкурсов и его требования. Механизм чётко определяет процедуру выдачи сертификатов стипендиатам, начиная с исследования требований министерств, ведомств и организаций.

Под конец мероприятия диплом был выдан Зиедулле Нурову, президенту кафедры туризма и гостиничного менеджмента Бухарского государственного университета.


  •   Просмотров Сегодня: 72

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Таджикистана подписал указ о повышении стипендий студентам
    » Фонд президента Белоруссии наградил лучших студентов и преподавателей страны
    » В Хашури строят стадион международных стандартов
    » Функции и направления работы Фонда госинтересов Армении обсуждены на совещании у премьера
    » Всеармянский фонд «Айастан» за 27 лет деятельности вложил $370 млн. в реализацию программ в Армении и Арцахе
    » Прямые иностранные инвестиции в мире в 2018 году снизились на 27%
    » Проект по методике обучения истории Геноцида армян стартует в Калифорнии
    » Фонд «Мой шаг» обеспечит 18 бенефициаров фонда «Луйс» недостающими стипендиями
    » Фонд Fast предоставит стипендии 40 армянским студентам на сумму в $200 тыс.
    » Астана ратифицировала поправки договора об Антикризисном фонде ЕврАзЭС
    » Московский гарантийный фонд помог предпринимателям привлечь 4,6 млрд руб. с января по сентябрь 2015 г.
    » Определены условия пребывания Российско-кыргызского фонда развития в КР
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ЦБ России планирует изменить дизайн банкнот шести номиналов к 2025 году

    • 17:08
    • 74
    • 0

    Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных

    • 16:47
    • 81
    • 0

    Граждан Украины обязали носить маски в «красных» зонах

    • 16:09
    • 77
    • 0

    В Бухаре прошла презентация фонда «Эль-Юрт Умиди»

    • 11:47
    • 72
    • 0

    Туркменистан улучшит деятельность в области реализации целей устойчивого развития

    • 11:45
    • 79
    • 0

    Власти Узбекистана выделят на развитие Хорезмской области 1,3 миллиарда долларов

    • 11:39
    • 79
    • 0

    Власти Молдовы вынуждены перевести школьников и студентов на онлайн-обучение

    • 10:13
    • 84
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64423
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59432
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56234
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52528
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47701
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41894
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40344
    • 0

    Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных

    • 16:47
    • 81
    • 0

    В Ашхабаде состоялась премьера песни на стихи президента Туркменистана

    • 10:04
    • 74
    • 0

    ЦБ России планирует изменить дизайн банкнот шести номиналов к 2025 году

    • 17:08
    • 74
    • 0

    Мэр Ташкента прибыл в столицу Таджикистана

    • 10:09
    • 109
    • 0

    Граждан Украины обязали носить маски в «красных» зонах

    • 16:09
    • 77
    • 0

    Марипов сообщил о заинтересованности Киргизии в использовании системы ASYCUDA

    • 10:10
    • 73
    • 0

    Власти Молдовы вынуждены перевести школьников и студентов на онлайн-обучение

    • 10:13
    • 84
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА