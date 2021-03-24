В Бухаре прошла презентация фонда «Эль-Юрт Умиди»

В мэрии Бухары проходила презентация фонда «Эль-Юрт Умиди», посвящённая обучению молодых экспертов за границей и общению с соотечественниками. Участниками презентации стали профессора и преподаватели вузов, студенты, стипендиаты фонда, молодёжные президенты городских и районных студий и представители СМИ, передаёт информагентство «УзА».

Фонд «Эль-Юрт Умиди» заявляет о стипендиях для молодёжи для обучения в магистратуре и докторантуре в главных заграничных университетах и исследовательских центрах, а также участия в основных мировых программах стажировки и повышения квалификации. С помощью открытых стипендий фонд организовал 375 талантливых экспертов в 2018 и 605 экспертов в 2019 годах в таких странах как США, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Канада, Китай, Япония, Южная Корея, Россия и ещё свыше 20 стран мира.

Также, в этом году стипендии будут выделяться по 4 направлениям образования: исследования, здравоохранение, государственное управление, перспективные отрасли экономики: докторантура, магистратура, стажировки и повышение квалификации.

Фонд разработал систему проведения стипендиальных конкурсов и его требования. Механизм чётко определяет процедуру выдачи сертификатов стипендиатам, начиная с исследования требований министерств, ведомств и организаций.

Под конец мероприятия диплом был выдан Зиедулле Нурову, президенту кафедры туризма и гостиничного менеджмента Бухарского государственного университета.