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Туркменистан улучшит деятельность в области реализации целей устойчивого развития

  • 24.03.2021, 11:45,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан улучшит деятельность в области реализации целей устойчивого развитияРабочая группа Туркменистана во главе с замминистром ведомства финансов государства Ровшеном Нурягдыевым приняла участие на 8-ом Азиатско-Тихоокеанском форуме, где рассказала о проводимых в стране мерах по реализации ЦУР, а также поделилась опытом, накопленным в данном направлении, сообщает веб-портал МФЭ.

Нурягдыев проинформировал участников конференции о деятельности Туркменистана, выполняемой в области национализации ЦУР. Он отметил, что по итогам предпринятых мер, в государстве утверждён перечень, который состоит из 17 целей, 136 задач, а также 180 индикаторов.

На политическом форуме, который был организован Экономическим и Социальным Советом в 2019 году в Америке, туркменское государство представило Добровольный национальный Обзор по реализации целей устойчивого развития. Проделанные труды в рамках подготовки к данному процессу, способствовали оценить достижения и обозначить перспективные направления.

Затрагивая тему критических последствий, вызванных пандемией, стороны отметили, что руководство Туркменистана предприняло результативные меры по предотвращению социально-экономических проблем, связанных с коронавирусом.

В конце беседы участники выразили взаимное стремление к интегрированному подходу по решению возникающих вопросов, затронутых на форуме.

Добавим, что в мае прошлого года туркменская делегация также участвовала на 7-ом форуме по устойчивому развитию. А в октябре 2020 года прошёл онлайн-семинар ЭСКАТО, где была затронута тема измерения показателей ЦУР с помощью переписи населения и жилищного фонда, данных регистрации актов гражданского состояния и учёта естественного движения населения.


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