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Власти Узбекистана выделят на развитие Хорезмской области 1,3 миллиарда долларов

  • 24.03.2021, 11:39,
  • В Мире + Европа
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Власти Узбекистана выделят на развитие Хорезмской области 1,3 миллиарда долларовЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 марта ознакомился с планом осуществления 812 инвестиционных проектов в Хорезмской области, стоимостью в 1,32 миллиарда долларов. Об этом toshkent.today сообщила пресс-служба президента.

Экономически перспективные проекты в регионе будут нацелены на развитие агропромышленного комплекса, туристической отрасли, производства стройматериалов, текстильную индустрию и автомобильную промышленность. Благодаря их реализации будут созданы свыше 23 тысяч новых рабочих мест. Общий объем экспорта продукции составит 65 миллионов долларов в год.

В процессе презентации глава государства также рассмотрел уже осуществленные проекты с начала этого года. Они позволили обеспечить занятостью 1726 жителей области, ввести более 4 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, организовать работу медцентра нефрологии и начать строительство железнодорожного моста через реку Амударья.  

Президент утвердил представленные планы и дал конкретные поручения ответственным лицам по разработке дополнительных региональных программ по поддержке самозанятого населения и трудоустройству, в первую очередь молодежи и женщин.   


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