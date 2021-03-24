Власти Узбекистана выделят на развитие Хорезмской области 1,3 миллиарда долларов

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 марта ознакомился с планом осуществления 812 инвестиционных проектов в Хорезмской области, стоимостью в 1,32 миллиарда долларов. Об этом toshkent.today сообщила пресс-служба президента.

Экономически перспективные проекты в регионе будут нацелены на развитие агропромышленного комплекса, туристической отрасли, производства стройматериалов, текстильную индустрию и автомобильную промышленность. Благодаря их реализации будут созданы свыше 23 тысяч новых рабочих мест. Общий объем экспорта продукции составит 65 миллионов долларов в год.

В процессе презентации глава государства также рассмотрел уже осуществленные проекты с начала этого года. Они позволили обеспечить занятостью 1726 жителей области, ввести более 4 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, организовать работу медцентра нефрологии и начать строительство железнодорожного моста через реку Амударья.

Президент утвердил представленные планы и дал конкретные поручения ответственным лицам по разработке дополнительных региональных программ по поддержке самозанятого населения и трудоустройству, в первую очередь молодежи и женщин.