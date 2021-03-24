Власти Молдовы вынуждены перевести школьников и студентов на онлайн-обучение

Общеобразовательные учреждения Молдавии с 22 марта перешли на дистанционный способ обучения. Такое решение приняла специальная комиссия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в государстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования страны.

Школьники и студенты более 130 столичных и районных учебных заведений будут получать образование в онлайн-формате. Эта мера обусловлена тем, что количество заразившихся новым видом коронавирусной инфекции растет, как среди учащихся, так и среди преподавательского и вспомогательного состава.

Минобразования республики призывает всех участников образовательного процесса соблюдать соответствующие меры безопасности в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее правительство Молдовы сообщило о введении с 19 марта режима чрезвычайного положения, который будет действовать до 18 апреля 2021 года.