Марипов сообщил о заинтересованности Киргизии в использовании системы ASYCUDA

Глава правительства Киргизии Улукбек Марипов 24 марта провёл встречу по видеосвязи с исполняющим обязанности генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюранд. В ходе проведённых переговоров стороны обсудили вопросы цифровизации в таможенной сфере. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечается, что была представлена автоматизированная система обработки таможенных данных (ASYCUDA). Соласно информации, эта система значительно помогает в сокращении времени для таможенного оформления, в исключении коррупционных рисков, а также, способствует пополнению бюджета республики.

Марипов в ходе беседы подчеркнул, что цифровизация государственных услуг, в частности, таможенных процедур является одной из главных направлений в работе кабинета министров.

Премьер особо отметил роль ЮНКТАД как координационного центра по развитию вопросов торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития стран.

В свой черёд Дюранд заявила о готовности в оказании поддержки по направлениям, интересующих обе стороны.