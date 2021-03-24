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Марипов сообщил о заинтересованности Киргизии в использовании системы ASYCUDA

  • 24.03.2021, 10:10,
  • В Мире + Европа
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Марипов сообщил о заинтересованности Киргизии в использовании системы ASYCUDAГлава правительства Киргизии Улукбек Марипов 24 марта провёл встречу по видеосвязи с исполняющим обязанности  генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюранд. В ходе проведённых переговоров стороны обсудили вопросы цифровизации в таможенной сфере. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечается, что была представлена автоматизированная система обработки таможенных данных (ASYCUDA). Соласно информации, эта система значительно помогает в сокращении времени для таможенного оформления, в исключении коррупционных рисков, а также, способствует пополнению бюджета республики.

Марипов в ходе беседы подчеркнул, что цифровизация государственных услуг, в частности, таможенных процедур является одной из главных направлений в работе кабинета министров.

Премьер особо отметил роль ЮНКТАД как координационного центра по развитию вопросов торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития стран.

В свой черёд Дюранд заявила о готовности в оказании поддержки по направлениям, интересующих обе стороны.


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