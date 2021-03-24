Граждан Украины обязали носить маски в «красных» зонах

Правительство Украины 22 марта приняло постановление, согласно которому граждане страны обязаны носить защитные маски на территориях общего пользования в «красных» зонах карантина. Размер штрафа за соответствующее нарушение будет достигать 17 тыс. гривен (свыше 613 долларов), сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно закону о благоустройстве, к соответствующим территориям относятся парки, памятники культуры, площади, улицы, дороги, пешеходные дорожки, пляжи, кладбища.

По состоянию на 23 марта, к «красным» карантинным зонам относятся столица Украины, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области.

В рамках закона №3891 с ноября этого года штраф за отсутствие масок в общественных помещениях и транспорте будет составлять 170-225 гривен (6-8 долларов).

Представители национальной полиции заявили, что не планируют штрафовать граждан за соответствующее нарушение. По их словам, размер штрафа слишком большой, поэтому они сфокусируются на проведении профилактических работ с местными жителями, а именно на устных просьбах выполнять правительственное решение.