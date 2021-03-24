Мэр Ташкента прибыл в столицу Таджикистана

Мэр столицы Узбекистана Джахонгир Артыкходжаев 23 марта в рамках рабочей поездки посетил Душанбе. В ходе официального визита он встретился с главой администрации столицы Таджикистана Рустамом Эмомали. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Госслужащие отметили высокий уровень сотрудничества между государствами. По их словам, это было достигнуто благодаря усилиям лидеров республики Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева. Особое внимание было уделено дальнейшему партнёрству между властями Душанбе и Ташкента.

В этом направлении стороны договорились сфокусироваться на сфере инфраструктуры, а также культурно-гуманитарных программах.

В рамках визита Артыкходжаев посетил предприятие по производству прохладительных и спиртных напитков «Сиёма». Он оценил качество соответствующей продукции. Мэр также заявил, что власти Ташкента заинтересованы в достижениях Душанбе за годы независимости.

Напомним, что в декабре 2019 года Рустам Эмомали с официальным визитом посетил столицу Узбекистана.