ЦБ России планирует изменить дизайн банкнот шести номиналов к 2025 году

Центральный банк Российской Федерации планирует внести изменения в российские купюры. К 2022 году в оборот будут введены изменённые банкноты по 100 рублей, к 2023 году - 1000 и 5000 рублей, к 2024 - 500 рублей, а к 2025 - 10 и 50 рублей, передаёт пресс-служба финансового регулятора.

В документе, рассмотренном директорским советом банка, обозначены основные задачи развития оборота наличных денег. Среди них также сохранение стабильности наличного оборота, улучшение затрат на основе прогрессирования технической платформы, строение взаимоотношений с другими банками, предоставление им на хранение наличного капитала, который принадлежат Банку России.

На банкнотах по 50 и 100 рублей на лицевой стороне останутся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на противоположной стороне появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

На фронтальной стороне купюр по 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На обратную сторону указанных банкнот будут добавлены примечательные места Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского округов Российской Федерации.

Зампред ЦБ Михаил Алексеев напомнил, что последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не изменялся, и отметил, что пора продолжить его модернизацию.