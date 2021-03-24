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В Ашхабаде состоялась премьера песни на стихи президента Туркменистана

  • 24.03.2021, 10:04,
  • В Мире + Европа
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В Ашхабаде состоялась премьера песни на стихи президента ТуркменистанаВо Дворце мукамов столицы Туркменистана 23 марта состоялась торжественная премьера новой песни от президента Гурбангулы Бердымухамедова и его внука Керима Бердымухамедова. Их творчество было представлено в рамках праздничного мероприятия, посвящённого искусству коневодства, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Текст песни основан на стихотворении Бердымухамедова «Мой белый город — Ашхабад». Музыка была написана Керимом. Соответствующая композиция стала финальным аккордом торжества.

Перед этим мастера эстрады исполнили ряд других песен, посвящённых ахалтекинским скакунам. В мероприятии также приняли участие фольклорные коллективы.

Напомним, что соответствующее стихотворение лидер страны написал 22 марта в ходе визита в Ахалтекинский конноспортивный комплекс. Президент вдохновился рождением первого жеребёнка у его коня Акхана.

В апреле 2019 года Бердымухамедов и Керим исполнили песню, посвящённую жеребёнку по кличке Ровач. Годом ранее они зачитали рэп «Спортивный Туркменистан». В обоих случаях текст к песне сочинял глава государства, а музыку писал его внук.


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