В Ашхабаде состоялась премьера песни на стихи президента Туркменистана

Во Дворце мукамов столицы Туркменистана 23 марта состоялась торжественная премьера новой песни от президента Гурбангулы Бердымухамедова и его внука Керима Бердымухамедова. Их творчество было представлено в рамках праздничного мероприятия, посвящённого искусству коневодства, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Текст песни основан на стихотворении Бердымухамедова «Мой белый город — Ашхабад». Музыка была написана Керимом. Соответствующая композиция стала финальным аккордом торжества.

Перед этим мастера эстрады исполнили ряд других песен, посвящённых ахалтекинским скакунам. В мероприятии также приняли участие фольклорные коллективы.

Напомним, что соответствующее стихотворение лидер страны написал 22 марта в ходе визита в Ахалтекинский конноспортивный комплекс. Президент вдохновился рождением первого жеребёнка у его коня Акхана.

В апреле 2019 года Бердымухамедов и Керим исполнили песню, посвящённую жеребёнку по кличке Ровач. Годом ранее они зачитали рэп «Спортивный Туркменистан». В обоих случаях текст к песне сочинял глава государства, а музыку писал его внук.