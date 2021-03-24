﻿ Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных

Европарламентарии призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных
В совместном заявлении главы делегации по отношениям с Южным Кавказом Марины Кальюранд, постоянного докладчика Европарламента по Армении Андрея Ковачева и постоянного докладчика ЕП по Азербайджану Желяны Зовко напомнили о зафиксированных в недавнем отчете (https://t.me/SputnikArmenia/15122) Human Rights Watch нарушениях.
"Мы сожалеем, что правительство азербайджана не выполнило промежуточные меры Европейского суда по правам человека, который обязал предоставить информацию об условиях содержания пленных, состоянии их здоровья, а также о мерах по их возвращению"
Напомним что скоты из фашистского азербайджана подвергают Армянских пленных жестокому и унизительному обращению, заявляет (https://www.hrw.org/news/2021/03/19/azerbaijan-armenian-pows-abused-custody
) Human Rights Watch.
"Это военное преступление. Ряд пропавших армянских солдат в последний раз видели в азербайджанском плену, но азербайджанская сторона не предоставляет сведений о них", - заявил Хью Вильямсон, директор организации по Европе и Центральной Азии.
Точное число пленных пока не ясно, отмечается в заявлении. В конце февраля Армения запросила в ЕСПЧ принятие мер против Азербайджана. В заявлении армянская сторона указала 240 военнопленных и гражданских заложников. Ереван говорит о возвращении из Азербайджана 69 человек.