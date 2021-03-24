﻿ Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных



Европарламентарии призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных



В совместном заявлении главы делегации по отношениям с Южным Кавказом Марины Кальюранд, постоянного докладчика Европарламента по Армении Андрея Ковачева и постоянного докладчика ЕП по Азербайджану Желяны Зовко напомнили о зафиксированных в недавнем отчете (https://t.me/SputnikArmenia/15122) Human Rights Watch нарушениях.



"Мы сожалеем, что правительство азербайджана не выполнило промежуточные меры Европейского суда по правам человека, который обязал предоставить информацию об условиях содержания пленных, состоянии их здоровья, а также о мерах по их возвращению"