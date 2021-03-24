﻿ Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных


 
  • 17:08 – ЦБ России планирует изменить дизайн банкнот шести номиналов к 2025 году 
  • 20:05 – Азербайджанцы ходят по нужде прямо в грузинский храм в Закатале | Грузины бьют тревогу 
  • 17:30 – Баку не допустит развитие Грузии | Грузия обречена быть проходным двором Азербайджана 
  • 16:47 – Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных

 
Европарламентарии призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных

В совместном заявлении главы делегации по отношениям с Южным Кавказом Марины Кальюранд, постоянного докладчика Европарламента по Армении Андрея Ковачева и постоянного докладчика ЕП по Азербайджану Желяны Зовко напомнили о зафиксированных в недавнем отчете (https://t.me/SputnikArmenia/15122) Human Rights Watch нарушениях.

"Мы сожалеем, что правительство азербайджана не выполнило промежуточные меры Европейского суда по правам человека, который обязал предоставить информацию об условиях содержания пленных, состоянии их здоровья, а также о мерах по их возвращению"
 
Напомним что скоты из фашистского азербайджана подвергают Армянских пленных жестокому и унизительному обращению, заявляет (https://www.hrw.org/news/2021/03/19/azerbaijan-armenian-pows-abused-custody) Human Rights Watch.

"Это военное преступление. Ряд пропавших армянских солдат в последний раз видели в азербайджанском плену, но азербайджанская сторона не предоставляет сведений о них", - заявил Хью Вильямсон, директор организации по Европе и Центральной Азии.

Точное число пленных пока не ясно, отмечается в заявлении. В конце февраля Армения запросила в ЕСПЧ принятие мер против Азербайджана. В заявлении армянская сторона указала 240 военнопленных и гражданских заложников. Ереван говорит о возвращении из Азербайджана 69 человек.
 
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 81

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » МИД Армении обвинил Азербайджан
    » Освобождение пленных и их безопасное возвращение требуют немедленного решения. | Жозеф Сигеле
    » Азербайджан пытается сделать вопрос пленных предметом торга | Тигран Авинян
    » Баку должен срочно вернуть всех пленных | Cпикер парламента Армении
    » Эксперты ООН по правам человека призвали фашистский Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных
    » Усилиями СНБ Армении 5 пленных возвращаются на Родину | Тигран Авинян
    » Human Rights Watch призвала власти Армении защитить право людей на мирные собрания
    » Human Rights Watch подвергла критике Азербайджан
    » Human Rights Watch требует от ЕС оказать давление на власти Азербайджана для освобождения политзаключенных
    » Омбудсмен Армении ознакомил представителя Human Rights Watch с последствиями агрессии Азербайджана
    » Human Rights Watch осудила грубое обращение c правозащитницей в Узбекистане
    » HRW требует освободить узбекского правозащитника, написавшего генсеку ООН жалобу на туалетной бумаге
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ЦБ России планирует изменить дизайн банкнот шести номиналов к 2025 году

    • 17:08
    • 74
    • 0

    Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных

    • 16:47
    • 81
    • 0

    Граждан Украины обязали носить маски в «красных» зонах

    • 16:09
    • 77
    • 0

    В Бухаре прошла презентация фонда «Эль-Юрт Умиди»

    • 11:47
    • 72
    • 0

    Туркменистан улучшит деятельность в области реализации целей устойчивого развития

    • 11:45
    • 79
    • 0

    Власти Узбекистана выделят на развитие Хорезмской области 1,3 миллиарда долларов

    • 11:39
    • 79
    • 0

    Власти Молдовы вынуждены перевести школьников и студентов на онлайн-обучение

    • 10:13
    • 84
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64423
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59432
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56234
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52528
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47701
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41894
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40344
    • 0

    Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных

    • 16:47
    • 81
    • 0

    В Ашхабаде состоялась премьера песни на стихи президента Туркменистана

    • 10:04
    • 74
    • 0

    ЦБ России планирует изменить дизайн банкнот шести номиналов к 2025 году

    • 17:08
    • 74
    • 0

    Мэр Ташкента прибыл в столицу Таджикистана

    • 10:09
    • 109
    • 0

    Граждан Украины обязали носить маски в «красных» зонах

    • 16:09
    • 77
    • 0

    Марипов сообщил о заинтересованности Киргизии в использовании системы ASYCUDA

    • 10:10
    • 73
    • 0

    Власти Молдовы вынуждены перевести школьников и студентов на онлайн-обучение

    • 10:13
    • 84
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА