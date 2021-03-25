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Прошло первое заседание по земельной реформе в Казахстане

  • 25.03.2021, 12:37,
  • В Мире + Европа
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Прошло первое заседание по земельной реформе в КазахстанеПервое заседание по земельной реформе прошло 25 марта. Одним из первых выступил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Докладывая о работе ведомства Омаров, выделил тему об использования современных технологий, а именно применение космических аппаратов для более отчетливого анализа рационального использования сельскохозяйственных земель страны. Сообщается на сайте «Казинформ».

Такое решение вытекает из утвержденных в 2019 года, изменений и дополнений в земельный кодекс, связанных с использованием сведений спутникового зондирования земли, для усиления государственного контроля за рентабельным использованием сельхоз угодий. Ранее используемые результаты общих наблюдений, наземных обследований, фото съёмок, для обнаружения неиспользуемых земельных ресурсов не дают полную картину, пояснил Омаров.

Мероприятие проходит при участии заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. 

На заседание обсуждаются темы, результаты которых, так или иначе связаны с решением полного запрета передачи сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и организациям, озвученного 25 февраля на пятом заседании Национального совета общественного доверия президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Также затрагивался вопрос о принудительном отборе земель расположенных в приграничных районах выданных ранее иностранным гражданам или лицам состоящим в браке с иностранцем, и передачи местному населению для содержания скота.  

— В целях создания экономического понуждения к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель нерадивыми землепользователями в декабре 2020 года приняты поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие кратное увеличение ставки налога с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли, — сообщил Омаров. 


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