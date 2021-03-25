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Туркменистан почти полностью механизировал труд хлопкоробов

  • 25.03.2021, 12:30,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан почти полностью механизировал труд хлопкоробовВ Туркменистане 24 марта началась важная сельскохозяйственная кампания – сев высококачественного хлопчатника. Для эффективного достижения богатого урожая, сев и сбор данной культуры всесторонне механизируется во всех велаятах государства. В кампании текущего года планируется задействовать свыше 7 тыс. 600 тракторов, 1 тыс. 700 сеялок, 5 тыс. 500 хлопковых культиваторов и других сельхозтехник, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Руководство страны в этом году отвело под хлопок 620 тысяч гектаров посевных площадей. Ожидается, что к концу года соответствующие предприятия велаятов смогут собрать урожай в общей сложности более 1 миллиона 250 тыс. тонн.Туркменистан почти полностью механизировал труд хлопкоробов

Кроме того, было отмечено, что в регионе будут функционировать 1200 комбайнов различных марок. Один из таких сельхозагрегатов способен за сутки собрать хлопок с 12 гектаров. Если задействовать все машины при сборе «белого золота», которые за день очистят 14 тыс. 400 гектаров, то работы по сбору можно закончить меньше, чем за 2 месяца.

Напоминаем, что компания John Deere и правительство Туркменистана в 2019 году подписали соглашение, в рамках которого ведущий производитель сельскохозяйственной техники в двух этапах поставила 600 хлопкоуборочных комбайнов John Deere 9970. В будущем планируется увеличить эти показатели до 1000 и больше. Помимо техник американской компании, в регионе также действуют машины организаций СLAAS и MХ-1,8 (Узбекистан).

Более того, СППТ и британская JCB подписали Меморандум, согласно которому ожидается поставка высококачественной агропромышленной техники из Британии.


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