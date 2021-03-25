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Белоруссия готова удовлетворить интересы Приморского края России

  • 25.03.2021, 14:27,
  • В Мире + Европа Беларусь Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Белоруссия готова удовлетворить интересы Приморского края РоссииПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 марта принял губернатора Приморского края РФ Олега Кожемяко. В ходе беседы, президент представил гостю проектные предложения, которые Белоруссия способна реализовать для российского региона. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства отметил, что Олег Кожемяко не понаслышке знает его страну, как надёжного партнёра сотрудничества по всем направлениям. Лукашенко предложил потребителям Приморского края готовую белорусскую продукцию в совокупности с новейшими технологиями в сфере промышленности, в АПК, в строительном секторе и в транспортной индустрии.

Как отметил президент, в Белоруссии не вводились локдауны, а потому все производственные объекты работали в штатном режиме. В настоящее время имеются возможности поставить в Приморье солидный перечень наименований. В данном конкретном случае наши интересы не останавливаются только на поставках техники, они распространяются и на доставку продуктов питания, которые Приморскому краю всегда нужны, подчеркнул белорусский лидер.

Помимо этого президент напомнил про опыт в строительной сфере. Силами страны на Сахалине были возведены некоторые объекты. Отвечая на заинтересованность российского чиновника, Лукашенко заявил о готовности построить в Приморье «под ключ» любой объект.


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