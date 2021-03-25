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В Казахстане по проекту «100 новых лиц» инициированного Назарбаевым началось голосование

  • 25.03.2021, 12:26,
  • В Мире + Европа
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В Казахстане по проекту «100 новых лиц» инициированного Назарбаевым началось голосованиеВ Республике Казахстан 25 марта запустили процесс общественного голосования в рамках 4 сезона проекта «100 новых лиц Казахстана». Идейным содержанием замысла является пропаганда идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и верховенства знаний. Они основаны на примерах конкретных людских судеб, внёсших заметный вклад в развитие независимой страны, пишет казахстанский Спутник.

Отбор заявок осуществлялся ровно месяц — с 22.02 по 22.03. Всего за этот период со всех концов страны прислали 2790 предложений по семи направлениям деятельности. По количеству заявок лидируют разделы — «культура и спорт», а также «образование и общество».

Жители страны за тех соискателей, которые пришлись им по душе могут проголосовать с 25 марта до 1 апреля. Отдать голос можно при помощи соцсетей или по электронной почте. С одного ip-адреса разрешается отправить только один голос в каждой категории.

Если будут выявлены недобросовестные подходы в эстафете в виде накрутки голосов, то оргкомитет исключит участника из проекта. Победителями станут кандидаты, набравшие больше всех голосов и одобренные жюри, в которое вошли видные представители общественности республики.

Напомним, что проект «родился» в 2017 году по инициативе первого президента Казахстана, Елбасы Нурсултана Назарбаева. Для участия в проекте, любое общественное объединение может представить кандидата с уникальной историей или подвигом на профессиональной ниве.


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