Министры Армении и Ирака подписали соглашение о взаимном сотрудничестве

Глава министерства обороны Армении Вагаршак Арутюнян 25 марта провёл встречу с министром оборонного ведомства Ирака Джума Инад Саадун Хатабом, который находится в Ереване с официальным визитом. В ходе встречи стороны подписали соглашение о намерениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Официальные лица во время переговоров обсудили перспективы сотрудничества Армении и Ирака в сфере обороны, возможность обмена опытом, а также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Обсуждались также вопросы региональной безопасности. Арутюнян представил коллеге ситуацию, сложившуюся после вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, а также ход реализации договоренностей после прекращения войны.

Таким образом, при встрече министры подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере обороны между двумя министерствами.

Кроме того, иракская делегация, которую возглавил министр республики посетила мемориал Цицернакаберд, чтобы отдать дань памяти жертвам Геноцида армян.

Как видим, Армения диверсифицирует свою внешнюю политику по укреплению отношений с арабскими странами.

Ближний Восток – жизненно важный регион для интересов Армении. Исторически сохраняя и постоянно накапливая знания об этом регионе, Армения может сыграть важную роль между Востоком и Западом.