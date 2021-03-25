﻿ Министры Армении и Ирака подписали соглашение о взаимном сотрудничестве » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 23:51 – Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном 
  • 17:26 – Русский язык стал вторым официальным языком в Республике Арцах 
  • 23:51 – Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном 
  • 23:51 – Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Министры Армении и Ирака подписали соглашение о взаимном сотрудничестве

Министры Армении и Ирака подписали соглашение о взаимном сотрудничествеГлава министерства обороны Армении Вагаршак Арутюнян 25 марта провёл встречу с министром оборонного ведомства Ирака Джума Инад Саадун Хатабом, который находится в Ереване с официальным визитом. В ходе встречи стороны подписали соглашение о намерениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Официальные лица во время переговоров обсудили перспективы сотрудничества Армении и Ирака в сфере обороны, возможность обмена опытом, а также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Обсуждались также вопросы региональной безопасности. Арутюнян представил коллеге ситуацию, сложившуюся после вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, а также ход реализации договоренностей после прекращения войны.

Таким образом, при встрече министры подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере обороны между двумя министерствами.

Кроме того, иракская делегация, которую возглавил министр республики посетила мемориал Цицернакаберд, чтобы отдать дань памяти жертвам Геноцида армян.


Как видим, Армения диверсифицирует свою внешнюю политику по укреплению отношений с арабскими странами.
Ближний Восток – жизненно важный регион для интересов Армении. Исторически сохраняя и постоянно накапливая знания об этом регионе, Армения может сыграть важную роль между Востоком и Западом.


  •   Просмотров Сегодня: 80

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армения и Китай обсудили развитие сотрудничества в различных сферах
    » Франция предложила Армении программы военного сотрудничества
    » Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили итоги штабных переговоров по военному партнёрству
    » Давид Тоноян посетил Армию обороны Арцаха
    » Министр обороны Армении обсудил с послом США вопросы сотрудничества в оборонной сфере
    » Тоноян и Кент обсудили вопросы региональной безопасности
    » Премьер-министр Грузии провел встречу с министром обороны Израиля
    » Глава Минобороны Армении и представители посольства США обсудили ситуацию на нахиджеванском направлении
    » Давид Тоноян и Ричард Миллз обсудили сотрудничество Армении и США в сфере обороны
    » Министр обороны Армении обсудил в Брюсселе вопросы сотрудничества с НАТО
    » Глава Минобороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничества
    » Министры обороны Литвы и Грузии обсудили предстоящий варшавский саммит
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

    • 23:51
    • 39
    • 0

    Русский язык стал вторым официальным языком в Республике Арцах

    • 17:26
    • 62
    • 0

    В Республике Арцах в ближайшие 3 года построят более 5 тысяч квартир.

    • 17:02
    • 53
    • 0

    Министры Армении и Ирака подписали соглашение о взаимном сотрудничестве

    • 16:45
    • 80
    • 0

    Белоруссия готова удовлетворить интересы Приморского края России

    • 14:27
    • 70
    • 0

    Прошло первое заседание по земельной реформе в Казахстане

    • 12:37
    • 53
    • 0

    Туркменистан почти полностью механизировал труд хлопкоробов

    • 12:30
    • 51
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64447
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59446
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56273
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52537
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47710
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41906
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40352
    • 0

    Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

    • 23:51
    • 39
    • 0

    Русский язык стал вторым официальным языком в Республике Арцах

    • 17:26
    • 62
    • 0

    В Республике Арцах в ближайшие 3 года построят более 5 тысяч квартир.

    • 17:02
    • 53
    • 0

    Минздрав Украины отреагировал на смерть военной после вакцинации

    • 10:06
    • 55
    • 0

    Глава Киргизии обсудил вопросы по снижению рисков отмывания преступных доходов в стране

    • 10:07
    • 204
    • 0

    В рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" будут выделены 21 трлн сумов

    • 12:14
    • 42
    • 0

    Министры Армении и Ирака подписали соглашение о взаимном сотрудничестве

    • 16:45
    • 80
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА