В рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" будут выделены 21 трлн сумов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 марта провёл заседание, посвящённое обсуждению грядущих работ в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла". Отмечалось, что в этом году на работы будут направлены 21 трлн сумов, передаёт пресс-служба лидера.

Глава государства отметил, что это первый раз когда, Узбекистан выделил огромную сумму без внешних заимствований.

В итоге совещания на сооружение и ремонт сетей питьевого водо- и электроснабжения, внутренних дорог и социальных объектов в 325 сёлах и 71 махаллях с трудным социально-экономическим положением выделено 3,3 трлн сумов.

Также, вместе с Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных вложений в пределах проекта развития сельской инфраструктуры будут организованы работы на сумму 485 млрд сумов в 21 районе и 60 сёлах Ферганской, Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областей.

Кроме того, на развитие семейного бизнеса в этом году выделится 9 трлн сумов, за счёт 1 трлн сумов в 128 махаллях будут сформированы малые предпринимательские зоны.

Более того, по программе «Обод кишлок» будут возведены и реставрированы 379 школ, 171 детских садов и 161 медучреждений, а по проекту «Обод-махалля» - 57 школ, 37 детсадов и 15 медучреждений.