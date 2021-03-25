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Глава Киргизии обсудил вопросы по снижению рисков отмывания преступных доходов в стране

  • 25.03.2021, 10:07,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Киргизии обсудил вопросы по снижению рисков отмывания преступных доходов в странеПрезидент Киргизии Садыр Жапаров 25 марта принял председателя государственной службы финансовой разведки (ГСФР) Канатбека Тургунбекова. В ходе беседы глава ГСФР сообщил Жапарову о принимаемых мерах в борьбе по отмыванию преступных доходов и финансированию террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности по улучшению отраслевого законодательства.

Тургунбеков также рассказал о положительных результатах рассмотрения второго отчета о прогрессе Кыргызской Республики на 31-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

По результатам переговоров, Жапаров подчеркнул, что усиление координации межведомственного взаимодействия со стороны ГСФР, в частности с государственной налоговой службой, Государственной регистрационной службой, Государственной кадровой службой и иными уполномоченными органами имеет важное значение для совершенствования соответствующей  сферы.


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