Глава Киргизии обсудил вопросы по снижению рисков отмывания преступных доходов в стране

Президент Киргизии Садыр Жапаров 25 марта принял председателя государственной службы финансовой разведки (ГСФР) Канатбека Тургунбекова. В ходе беседы глава ГСФР сообщил Жапарову о принимаемых мерах в борьбе по отмыванию преступных доходов и финансированию террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности по улучшению отраслевого законодательства.

Тургунбеков также рассказал о положительных результатах рассмотрения второго отчета о прогрессе Кыргызской Республики на 31-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

По результатам переговоров, Жапаров подчеркнул, что усиление координации межведомственного взаимодействия со стороны ГСФР, в частности с государственной налоговой службой, Государственной регистрационной службой, Государственной кадровой службой и иными уполномоченными органами имеет важное значение для совершенствования соответствующей сферы.