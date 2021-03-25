Минздрав Украины отреагировал на смерть военной после вакцинации

Представители Министерства здравоохранения Украины 24 марта прокомментировали смерть военнослужащей в Одесской области, которая наступила через два дня после вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам специалистов, основная причина летального исхода — острые нарушения кровообращения, сообщает пресс-служба минздрава.

Врачи отметили, что пациентка страдала хроническим заболеванием сердца и сосудов. Они подчеркнули, что у военной не было аллергии на компоненты медпрепарата против коронавируса. Было подчёркнуто, что специалисты ещё проведут экспертизу с целью установления точной причины смерти женщины. По данному факту будет организовано расследование.

Напомним, что военнослужащая была привита 21 марта препаратом AstraZeneca, произведённым в Индии и имеющим локальное название Covishield. Жалоб на здоровье с её стороны после вакцинации не поступало. В тот же день соответствующий флакон с препаратом использовался при вакцинации ещё 9 граждан.

Напомним, что от вакцины AstraZeneca отказались некоторые европейские страны ввиду регистрации развития тромбоза у людей после её использования.