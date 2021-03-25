 Русский язык стал вторым официальным языком в Республике Арцах

Русский язык стал вторым официальным в Республике Арцах

Закон вступит в силу на десятый день после дня его официальной публикации.

Кстати мы неоднократно писали что Азербайджан постоянно лжет относительно состояния русского языка, для подхалимства России. Как на самом деле обстоят дела с образованием на русском в странах ближнего зарубежья?



Наши коллеги из @SputnikLive составили объективную таблицу, по которой наглядно видно, в каких странах бывшего СССР русский язык и учеба в русской школе популярны. В Армении всего 7 русских школ, однако русских классов 45. Лидером по количеству русскоязычных школ стал Казахстан - во многом благодаря большой русской диаспоре.

А в Азербайджане русских школ вообще нет. Только вместе с Азербайджанским в 3% (340) начальных школ изучают русский язык, и как говорят в народе, для того чтобы знать язык врага.



Проект изменений в закон "О языке" был принят в парламенте 27 голосами "за", 0 - "против" и 2 депутата воздержались.