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Русский язык стал вторым официальным языком в Республике Арцах

 Русский язык стал вторым официальным языком в Республике Арцах
 
Русский язык стал вторым официальным в  Республике Арцах
Проект изменений в закон "О языке" был принят в парламенте 27 голосами "за", 0 - "против" и 2 депутата воздержались.
 
Закон вступит в силу на десятый день после дня его официальной публикации.
 
Кстати мы неоднократно писали что Азербайджан постоянно лжет относительно состояния русского языка, для подхалимства России.  Как на самом деле обстоят дела с образованием на русском в странах ближнего зарубежья?

Наши коллеги из @SputnikLive составили объективную таблицу, по которой наглядно видно, в каких странах бывшего СССР русский язык и учеба в русской школе популярны. В Армении всего 7 русских школ, однако русских классов 45. Лидером по количеству русскоязычных школ стал Казахстан - во многом благодаря большой русской диаспоре.
 
А в Азербайджане русских школ вообще нет. Только вместе с Азербайджанским в 3% (340) начальных школ изучают русский язык, и как говорят в народе, для того чтобы знать язык врага.
 
 
 
 

  Источник:FMG NEWS
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