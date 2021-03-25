﻿ Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном


 
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  • 23:51 – Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном 
  • 23:51 – Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном 
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Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

 Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном
25 марта министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Министр иностранных дел РА и президент Арцаха отметили важность регулярных встреч и консультаций между руководящими органами Армении и Арцаха с целью совместного решения проблем, стоящих перед армянами в регионе.

На встрече были обсуждены шаги, предпринимаемые для решения гуманитарных и социально-экономических проблем, возникших в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии и шаги, направленные на обеспечение нужд перемещенного армянского населения. В этом контексте была обоюдно подчеркнута важность беспрепятственного вовлечения специализированных международных организаций на местах.

В контексте требующих немедленного решения гуманитарных вопросов президент Арутюнян и министр иностранных дел Айвазян обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых для возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в качестве заложников, отметив неприемлемость политизации Азербайджаном данного гуманитарного вопроса.

Была обоюдно подчеркнута необходимость окончательного политического решения нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте была отмечена основная роль признания права народа Арцаха на самоопределение и жизнь на своей исторической Родине.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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