﻿ Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

25 марта министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.
Министр иностранных дел РА и президент Арцаха отметили важность регулярных встреч и консультаций между руководящими органами Армении и Арцаха с целью совместного решения проблем, стоящих перед армянами в регионе.
На встрече были обсуждены шаги, предпринимаемые для решения гуманитарных и социально-экономических проблем, возникших в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии и шаги, направленные на обеспечение нужд перемещенного армянского населения. В этом контексте была обоюдно подчеркнута важность беспрепятственного вовлечения специализированных международных организаций на местах.
В контексте требующих немедленного решения гуманитарных вопросов президент Арутюнян и министр иностранных дел Айвазян обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых для возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в качестве заложников, отметив неприемлемость политизации Азербайджаном данного гуманитарного вопроса.
Была обоюдно подчеркнута необходимость окончательного политического решения нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте была отмечена основная роль признания права народа Арцаха на самоопределение и жизнь на своей исторической Родине.
Источник:FMG NEWS
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