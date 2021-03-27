Эксперты стран-членов СНГ разработают меры противодействия политической радикализации общества

В Москве 24 марта прошло расширенное онлайн-совещание научно-консультативных советов Антитеррористического центра и НИИ по проблемам безопасности в СНГ, посвященное борьбе с политической радикализацией общества. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Межпарламентской Ассамблеи Содружества.

В заседании приняли участие сотрудники профильных министерств и ведомств Белоруссии, РФ, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана.

Участники обсудили вопросы, связанные с новыми технологиями насильственного свержения конституционного строя, протестной активностью, проблему общественной дестабилизации отдельными соцгруппами, а также роль СМИ в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

В процессе диалога эксперты выразили общее мнение, что борьба с этими угрозами станет наиболее результативной благодаря развитию международной системы противодействия негативным явлениям и координации усилий правоохранительных органов государств-участниц Содружества на долгосрочной основе.