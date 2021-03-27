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Узбекистан и Киргизия окончательно решили вопросы со спорными территориями

Узбекистан и Киргизия окончательно решили вопросы со спорными территориямиПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 24-25 марта решил вопрос разделения спорных территорий с прибывшей 23 марта киргизской делегацией во главе с председателем ГКНБ Киргизской Республики Камчыбеком Ташиевым. В результате переговоров стало известно, что  Киргизии перешли 8 тысяч гектаров земли, сообщает ИА ТАСС.

Ташиев отметил, что больше стычек на территории не будет. Он сообщил, что по результатам заседания нет проигравших или победивших. Стороны пришли к взаимосоглашению и подписали протокол.

- Нашей стороне переписаны 105 гектаров на участке Кок-Серек, 212 – на участке Баястан в Ала-Букинском районе. Помимо того, мы получили 100 гектаров земель на участке Ак-Таш в Кара-Сууйске. Ункур-Тоо полностью перешёл к нам. Переписано 25 гектаров участка Кара-Белес. Когда я говорю, что переписаны, то имею в виду, что Кара-Белес раньше был отдан узбекской республике, а теперь мы его вернули. Все эти земли поливные. Таким образом, эти участки за счёт Орто-Токойского водохранилища перешли к нам, – подчеркнул киргизский политик на пресс-конференции, прошедшей 26 марта в Бишкеке.

Узбекистан и Киргизия окончательно решили вопросы со спорными территориямиТакже было отмечено, что данный вопрос решён между государствами на все 100%. Двусторонние переговоры были нелёгкими, но очень продуктивными. Каждые участок, гектар этой территории были нужны обоим. Киргизская сторона выразила благодарность за оказанный приём и за подготовку к переговорам на высшем уровне. 

- Они были доброжелательными, не были настроены отрицательно, не видели в нас противников, а только партнёров. Это создало условия для решения вопросов, – сказал Ташиев журналистам.


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