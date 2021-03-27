Президент Казахстана поставил перед исполнительной властью ряд конкретных задач

Глава государства Казахстан Касым-Жомарт Токаев 25 марта принял премьер-министра Аскара Мамина. Президент адресовал правительству ряд поручений. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

В эпилоге встречи, руководитель исполнительной власти ознакомил президента о том, как выполняется его задание по формированию казахстанской цифровой платформы.

Далее последовательно, президент поставил перед государственным органом несколько актуальных задач. Первая заключается в оперативном решении проблем, связанных с полноценной реализацией государственной концепции «Нурлы жер» и максимальном обеспечении нуждающихся казахстанцев долгожданным жильём.

Во-вторых, правительству поручено активизировать работу по ремонту и строительству новых комфортабельных автотрасс по территории страны. Третьим значимым поручением президента, стал вопрос об обеспечении тотального контроля цен на продовольственные товары и недопущения их «взлёта».

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всё ещё висит проблема качественного информационного сопровождения вакцинации граждан, и достижения запланированного на текущий год объёма с охватом 6 миллионов человек.