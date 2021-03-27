﻿ Президент Казахстана поставил перед исполнительной властью ряд конкретных задач » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 15:38 – Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
  • 10:52 – Узбекистан и Киргизия окончательно решили вопросы со спорными территориями 
  • 11:24 – Туркменистан и Япония обсудили вопросы поставок японской техники в страну 
  • 15:38 – Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Казахстана поставил перед исполнительной властью ряд конкретных задач

  • 27.03.2021, 11:15,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Казахстана поставил перед исполнительной властью ряд конкретных задачГлава государства Казахстан Касым-Жомарт Токаев 25 марта принял премьер-министра Аскара Мамина. Президент адресовал правительству ряд поручений. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

В эпилоге встречи, руководитель исполнительной власти ознакомил президента о том, как выполняется его задание по формированию казахстанской цифровой платформы.

Далее последовательно, президент поставил перед государственным органом несколько актуальных задач. Первая заключается в оперативном решении проблем, связанных с полноценной реализацией государственной концепции «Нурлы жер» и максимальном обеспечении нуждающихся казахстанцев долгожданным жильём.

Во-вторых, правительству поручено активизировать работу по ремонту и строительству новых комфортабельных автотрасс по территории страны. Третьим значимым поручением президента, стал вопрос об обеспечении тотального контроля цен на продовольственные товары и недопущения их «взлёта».

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всё ещё висит проблема качественного информационного сопровождения вакцинации граждан, и достижения запланированного на текущий год объёма с охватом 6 миллионов человек.


  •   Просмотров Сегодня: 40

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Казахстан и Кыргызстан упростят процесс перемещения товаров через границу
    » Президент Казахстана обсудил с афганским коллегой двустороннюю повестку взаимоотношений
    » Казахстан лидирует на мировом рынке по производству и продаже урана
    » Президент Казахстана проверил работу Национального банка страны
    » Глава Казахстана проинспектировал работу национального банка страны
    » Лидера Казахстана от имени личного состава поблагодарили за восстановление структуры МЧС
    » Главы государства и правительства Казахстана обсудили текущее положение дел в стране
    » Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё
    » Глава Казахстана поручил оперативно запустить социально-экономический мотор страны
    » Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице
    » Президент Казахстана встретился с министром обороны страны
    » Саркисян и Пашинян поздравили Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах в Казахстане
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

    • 15:38
    • 66
    • 0

    Туркменистан и Япония обсудили вопросы поставок японской техники в страну

    • 11:24
    • 48
    • 0

    Президент Казахстана поставил перед исполнительной властью ряд конкретных задач

    • 11:15
    • 40
    • 0

    Узбекистан и Киргизия окончательно решили вопросы со спорными территориями

    • 10:52
    • 46
    • 0

    Эксперты стран-членов СНГ разработают меры противодействия политической радикализации общества

    • 10:11
    • 45
    • 0

    Большинство парламентариев поддержало кандидатуру Головатюка на пост премьера Молдовы

    • 09:17
    • 21
    • 0

    Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

    • 23:51
    • 91
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64494
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59479
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56348
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52556
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47730
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41926
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40371
    • 0

    Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

    • 15:38
    • 66
    • 0

    Туркменистан и Япония обсудили вопросы поставок японской техники в страну

    • 11:24
    • 48
    • 0

    Президент Казахстана поставил перед исполнительной властью ряд конкретных задач

    • 11:15
    • 40
    • 0

    Узбекистан и Киргизия окончательно решили вопросы со спорными территориями

    • 10:52
    • 46
    • 0

    Эксперты стран-членов СНГ разработают меры противодействия политической радикализации общества

    • 10:11
    • 45
    • 0

    Большинство парламентариев поддержало кандидатуру Головатюка на пост премьера Молдовы

    • 09:17
    • 21
    • 0

    Встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

    • 23:51
    • 91
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА