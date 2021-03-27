Туркменистан и Япония обсудили вопросы поставок японской техники в страну

Во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана в онлайн-формате прошла встреча руководителя МИД страны и председателя Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай. Были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между государствами, а также перспективные стороны проведения очередного совещания Туркмено-японского комитета в столице Японии, сообщает официальный веб-портал министерства.

Особое внимание было уделено вопросам поставок в туркменское государство высококачественных землеройных и автомобильных техник, японского производства.

Стороны отметили, что двустороннее взаимовыгодное сотрудничество между странами активно расширяется, показывая отличные результаты. Как уже известно, торгово-экономические связи Туркменистана и Японии основаны на принципах доверия и учёта интересов обеих сторон.

Добавим, что также компания Kawasaki Heavy Industries, Ltd. совместно с госучреждением «Туркменгаз» работает над переработкой природного газа в экологически чистый бензин.