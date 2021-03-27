﻿ Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ


 
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Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

 Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Армянская церковь Зоравор Сурб Аствацацин в перешедшем под контроль Азербайджана Мехакаване на территории Арцаха была разрушена по указу властей этой страны.
Это не что иное, как культурный геноцид: уничтожаются все следы армянской культуры, уничтожаются наши могилы, разрушается все. Более того, все это делается под высоким патронажем руководства этого государства. Политика, проводимая Баку, противоречит даже законам Корана и ислама, который он якобы исповедует.
То, что делает Алиев, есть не что иное, как нарушение заповедей веры, Корана, игнорирование всех норм ислама, потому что в Коране нет ни одного фрагмента, где бы было написано, что христианские комплексы должны быть уничтожены.
Они до сих пор считают уничтожение армянского наследия Арцаха частью войны, чем в очередной раз доказывают, что продолжают воевать против нас и проводить политику геноцида. Не только в Мехакаване, но и на всех занятых Азербайджаном территориях Алиев приказывает осуществлять культурный геноцид открыто, на глазах мирового сообщества и на виду международных организаций, занимающихся защитой культурного наследия разных цивилизаций.

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян

  Источник:FMG NEWS
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