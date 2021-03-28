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Дарбинян Армен Размикович | Биография

  • 28.03.2021, 14:31,
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 Дарбинян Армен Размикович | Биография
Дарбинян Армен Размикович

Биографические данные

Родился 23 января 1965 года в Гюмри.
С 1981-1986гг. – учился в Московском государственном университете им. Ломоносова,
с 1986-1989гг. – в аспирантуре того же университета.
С 1989-1992гг. – Специалист экономического отдела, затем начальник управления экономической политики в Постоянном представительстве Республики Армения в Москве.
С 1992-1994гг. – Генеральный директор государственного внешнеторгового объединения "Арменинторг".
С 1994-1997гг. был назначен Первым заместителем Председателя Центрального банка РА.
С 1997-1998гг. – Министр финансов и экономики РА.
С 1998-1999гг. был назначен Премьер-министром РА.
С 1999-2000гг. – Министр экономики РА. С 2000г. по н/вр – Председатель Совета попечителей ОО "Международного Центра Человеческого Развития".
С 2001г. по н/вр – Ректор Российско-Армянского (Славянского) университета, сопредседатель Попечительского Совета.
 
В 2005 году защитил в Москве докторскую диссертацию на тему «Модель экономического развития: выбор Армении».
С 2005 года — член Экспертного совета Счётной палаты Российской Федерации.
С 2006 года — член Экспертного совета Российского агентства международной информации «РИА Новости».
 
НАГРАДЫ
- Орден «За заслуги перед Отечеством» 1-ой степени (7 сентября 2017 года) — в связи с 20-летием основания Армяно-Российского университета за значительный вклад в развитие науки и образования.
- Медаль Мовсеса Хоренаци (18 сентября 2009 года) — за многолетнюю и добросовестную трудовую деятельность, в связи 18-летием со дня провозглашения независимости Армении.
- Орден Дружбы (29 июня 2010 года, Россия) — за большой вклад в развитие российско-армянского сотрудничества в области высшего образования
- Медаль «За заслуги перед Калининградской областью» (3 ноября 2009 года, Калининградская область, Россия) — за заслуги по налаживанию экономических, научных, образовательных и культурных связей Калининградской области Российской Федерации и Республики Армении.
- Медаль им. Ф.Нансена (2005 год) — за сохранение общественно-политических, гуманитарных принципов, за научно-преподавательскую деятельность, а также за деятельность, направленную на осуждение геноцида армян.
- Памятная медаль «Министерства образования и науки» (2006 год) — за вклад в развитие образования и науки.
Международная награда им. Сократа (Оксфордский университет, 12 марта 2006 года) — за личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества.
- Признан «молодым человеком года» по итогам опроса, проведенного газетой «Новое время» среди журналистов Армении, Грузии и Азербайджана (1998 год)

  Источник:FMG NEWS
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