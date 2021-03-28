﻿ Дарбинян Армен Размикович | Биография

Дарбинян Армен Размикович
Биографические данныеРодился 23 января 1965 года в Гюмри.
С 1981-1986гг. – учился
в Московском государственном университете им. Ломоносова,
с
1986-1989гг. – в аспирантуре того же университета.
С 1989-1992гг. –
Специалист экономического отдела, затем начальник управления
экономической политики в Постоянном представительстве Республики Армения
в Москве.
С 1992-1994гг. – Генеральный директор государственного
внешнеторгового объединения "Арменинторг".
С 1994-1997гг. был
назначен Первым заместителем Председателя Центрального банка РА.
С
1997-1998гг. – Министр финансов и экономики РА.
С 1998-1999гг. был
назначен Премьер-министром РА.
С 1999-2000гг. – Министр
экономики РА. С 2000г. по н/вр – Председатель Совета попечителей ОО
"Международного Центра Человеческого Развития".
С 2001г. по н/вр
– Ректор Российско-Армянского (Славянского) университета, сопредседатель
Попечительского Совета.
В 2005 году защитил в Москве докторскую диссертацию на тему «Модель экономического развития: выбор Армении».
С 2005 года — член Экспертного совета Счётной палаты Российской Федерации.
С 2006 года — член Экспертного совета Российского агентства международной информации «РИА Новости».
НАГРАДЫ
- Орден «За заслуги
перед Отечеством» 1-ой степени (7 сентября 2017 года) — в связи с
20-летием основания Армяно-Российского университета за значительный
вклад в развитие науки и образования.
- Медаль Мовсеса Хоренаци (18
сентября 2009 года) — за многолетнюю и добросовестную трудовую
деятельность, в связи 18-летием со дня провозглашения независимости
Армении.
- Орден Дружбы (29 июня 2010 года, Россия) — за большой
вклад в развитие российско-армянского сотрудничества в области высшего
образования
- Медаль «За заслуги перед Калининградской областью» (3 ноября 2009 года, Калининградская область, Россия) — за
заслуги по налаживанию экономических, научных, образовательных и
культурных связей Калининградской области Российской Федерации и
Республики Армении.
- Медаль им. Ф.Нансена (2005 год) — за
сохранение общественно-политических, гуманитарных принципов, за
научно-преподавательскую деятельность, а также за деятельность,
направленную на осуждение геноцида армян.
- Памятная медаль «Министерства образования и науки» (2006 год) — за вклад в развитие образования и науки.
Международная
награда им. Сократа (Оксфордский университет, 12 марта 2006 года) — за
личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества.
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Признан «молодым человеком года» по итогам опроса, проведенного газетой
«Новое время» среди журналистов Армении, Грузии и Азербайджана (1998
год)