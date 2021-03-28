В знак поддержки женщин на выборах президент Киргизии посадил деревья в парке

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров 27 марта принял участие в мероприятии в поддержку активизации участия женщин страны на выборах в местные депутаты. В ходе своего выступления президент отметил, что проводимое данное мероприятие говорит о равных возможностях граждан по участию в политической жизни республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

В мероприятии под девизом «Развиваем вместе Кыргызстан!» приняли участие председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова и специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман.

Жапаров особо подчеркнул, что поддержка женщин на всех уровнях государственного управления является одним из ключевых факторов успешного развития государства.

Глава государства выразил готовность поддерживать стремление женщин заботиться не только о семье, но и о благосостоянии регионов, добавив, что они действительно могут способствовать социально-экономическому процветанию областей.