Глава МИД России планирует провести встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Захарова напомнила, что в этом году в СНГ председательствует Белоруссия.
По её словам, в повестку дня включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в СНГ.
Участники заседания обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации, в частности, в правоохранительной и гуманитарной сфере.
Кроме того, сторонами будет рассмотрен проект обращения глав государств-участников СНГ к народам стран содружества и мировой общественности по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.