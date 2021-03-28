Глава МИД России планирует провести встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 26 марта приняла участие в брифинге, где сообщила, что 2 апреля текущего года в Москве состоится очередное заседание совета глав МИД стран СНГ. В связи с этим, ожидаются встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Ара Айвазяном. Об этом сообщаетМИД России.

Захарова напомнила, что в этом году в СНГ председательствует Белоруссия.

По её словам, в повестку дня включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в СНГ.

Участники заседания обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации, в частности, в правоохранительной и гуманитарной сфере.

Кроме того, сторонами будет рассмотрен проект обращения глав государств-участников СНГ к народам стран содружества и мировой общественности по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.