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В Гюмри завершили реконструкцию здания Гюмрийского академического колледжа.

 
В Гюмри завершили реконструкцию здания Гюмрийского академического колледжа.
Теперь дети будут воспитываться в нормальных условиях.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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