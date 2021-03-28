В Гюмри завершили реконструкцию здания Гюмрийского академического колледжа.
- 28.03.2021, 15:41,
- В Мире + Европа Армения Общественность
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Источник:FMG NEWS
В Гюмри завершили реконструкцию здания Гюмрийского академического колледжа.
Теперь дети будут воспитываться в нормальных условиях.
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