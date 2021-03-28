﻿ Армения будет иметь один из лучших тренировочных лагерей в регионе.


 
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Армения будет иметь один из лучших тренировочных лагерей в регионе.

 Армения будет иметь один из лучших тренировочных лагерей в регионе.
Армения будет иметь один из лучших тренировочных лагерей в регионе.

Проект нового спортивного комплекса «Школа греко-римской борьбы для детей и юношества имени Артура Алексаняна», на проект выделено 5  млрд.  драмов.
 

  Источник:FMG NEWS
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