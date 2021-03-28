Армения будет иметь один из лучших тренировочных лагерей в регионе.
- 28.03.2021, 16:00,
- В Мире + Европа Армения Арцах Общественность
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Источник:FMG NEWS
Армения будет иметь один из лучших тренировочных лагерей в регионе.
Проект нового спортивного комплекса «Школа греко-римской борьбы для детей и юношества имени Артура Алексаняна», на проект выделено 5 млрд. драмов.
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