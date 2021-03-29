Узбекистан и Южная Корея увеличат объём взаимного товарообмена

Между министром внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым и главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном 29 марта состоялся телефонный разговор, в рамках которого стороны отметили важность увеличения объёма двустороннего товарооборота, а также обсудили нынешнее состояние и перспективы многопланового стратегического сотрудничества. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Камилов от всей души поздравил коллегу с переходом на новую должность и пожелал ему великих успехов и достижений на ответственном посту.

Политики выразили готовность к активному объединению усилий для укрепления многостороннего сотрудничества между республиками. Они рассмотрели план совместных мероприятий и проектов, запланированных реализовать в текущем году.

Кроме того, чиновники акцентировали внимание на важности расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, а также продолжения осуществления проектов с участием инвесторов Кореи и финансовых учреждений.

В завершение руководитель узбекского МИД пригласил коллегу на Международную конференцию высокого уровня под названием «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая должна пройти с 15 по 16 июля текущего года в столице Узбекистана.