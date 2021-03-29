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Лидер Приднестровья посетит Москву для обсуждения поставки российских вакцин в регион

  • 29.03.2021, 12:53,
  • В Мире + Европа
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Лидер Приднестровья посетит Москву для обсуждения поставки российских вакцин в регионГлава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 29 марта принял участие в очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент сообщил, что через несколько дней запланирован его визит в Россию, где он продолжит переговоры по поставке российской вакцины «Спутник V» в регион. Об этом сообщает пресс-служба лидера Приднестровья.

Красносельский был проинформирован о готовности населения к вакцинации. Согласно сообщению, распределено 900 доз «AstraZeneca». Прививать начнут медиков — исключительно на добровольной основе. Если вакцины данного вида будет больше, чем врачей, желающих ее получить, то возможность провакцинироваться от коронавируса будет предоставлена всем желающим приднестровцам. Отмечено также, что каждый привитый гражданин будет внесен в соответствующую базу данных и получит на руки соответствующий сертификат международного образца.  Кроме того, ожидается прибытие в республику и вакцины «Pfizer».

Кроме того, был обсуждён вопрос проведения занятий в учебных заведениях. Большинство учреждений находятся на дистанционном режиме обучения.


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