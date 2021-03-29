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Глава МИД Армении уверен, что карабахская война была остановлена благодаря усилиям России

  • 29.03.2021, 21:11,
  • В Мире + Европа Армения Россия
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Глава МИД Армении уверен, что карабахская война была остановлена благодаря усилиям РоссииГлава министерства иностранных дел Армении Ара Айвазян 29 марта выступил на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям, в ходе которого сделал краткий о реализации государственной программы за 2020 год и ответил на вопросы парламентариев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Было отмечено, что деятельность ведомства в течение года была направлена на обеспечение преемственности внешнеполитических ориентиров страны по реализации госпрограммы, дальнейшее продвижение реформ и повестки дня развития.

Затронув вопрос нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, Айвазян подчеркнул, что эта война была остановлена усилиями российской стороны.

Кроме того, Айвазян заявил, что для окончательного решения нагорно-карабахского конфликта необходимо восстановление атмосферы доверия. Для этого необходимо, чтобы решался вопрос о возвращении армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.

По словам главы ведомства, это будет действительно положительный шаг со стороны Азербайджана.


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